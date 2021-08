Maria Botelho Moniz usou a sua conta de Instagram para fazer uma homenagem à avó, Luíza, que completou 90 primaveras.

"Há um ano atrás, no dia 12 de Agosto, celebrou 89 anos. Nessa tarde, reuniu as filhas e os netos - com todas as precauções que a pandemia exigia - e pediu silêncio, tinha um anúncio a fazer. 'Se eu chegar aos 90 anos, quero festejá-los nos Açores. Gostava que viessem, têm um ano para se organizarem'. E assim foi, conjugaram-se férias, datas, voos, alugueres de carros, marcações de quartos, e o desejo foi cumprido", começa por contar.

"Não vieram todos, o trabalho travou alguns, as finanças outros, mas em espírito, em espírito estávamos todos. Houve missa, jantar de família na casa que pertenceu a um tio-avô que nunca conheci, juntaram-se alguns dos seus amigos de São Miguel e fez-se a festa", continua.

"Luíza, 90 anos. Ontem à porta da igreja a minha mãe fazia uma restrospetiva rápida em modo trailer de filme de tudo aquilo que viveu nestas nove décadas. Perdeu o pai tinha 10 anos, ficou viúva aos 40 com quatro filhos para criar, reinventou-se, chegou a deputada - uma das primeiras deste país - testemunhou guerras, revoluções, invenções e avanços na ciência, tecnologia, medicina e afins", adianta.

"Cresceu não havia televisão, e no dia em que cheguei aqui aos Açores e lhe fui dar um beijo, estava na sala a ver a missa no seu tablet. Luíza, 90 anos. Não sei se chegarei à sua idade, mas se chegar, não sei se terei a coragem e a tenacidade de me enfiar num avião e ir ver - talvez por uma última vez - uma paisagem que me seja tão querida quanto os Açores são para ela. Luíza, 90 anos - a matriarca. Luíza, a minha super avó materna", completa.

