Já foram muitas as figuras públicas que recorreram à sua página de Instagram para assinalar o 28.º aniversário da SIC. Entre os famosos que não deixaram passar em branco a data estão alguns rostos que já não fazem parte da estação, como é o caso de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

"Agosto de 2008, algures em Alcochete com o Diogo Morgado. Estreava-me assim na minha primeira novela, ao lado dos grandes. Obrigada por tudo o que me deste e ensinaste, SIC. Ser-te-ei para sempre grata. Parabéns", escreveu Maria Biotelho Moniz.

Por sua vez, Cláudio disse: "Este sou. Eu na minha estreia na SIC, há vinte anos e onde estive 18 com a maior devoção e entrega. Anos com direito a tudo o que são emoções e estados de alma. A SIC foi a minha mãe profissional. 18 anos depois o filho precisou voar. Hoje não está na festa porque está noutro caminho feliz, mas como qualquer filho que sai de casa, não se esquece de ligar à mãe a dar os parabéns, porque é importante termos memória do caminho. Memória e gratidão... Gratidão é a palavra chave nesta profissão. E na vida! Parabéns, SIC".

