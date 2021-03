Esta terça-feira, dia 2, Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos receberam no programa 'Dois às 10' Manuel Luís Goucha, que partilhou o seu percurso enquanto apresentador, bem como as mudanças que foi sentido com o passar dos anos.

Posteriormente, o comunicador não se inibiu em fazer uma série de elogios aos colegas.

"Sempre achei que era um mulherão. Acho-a muito parecida com a Júlia Pinheiro em nova. A Maria tem um mundo tão ricos de coisa boas e menos boas que fizeram dela uma mulher interessante", afirmou quando a Maria Botelho Moniz.

Entretanto, acrescentou: "Acho que vocês acrescentam à televisão. Tanto um como o outro acrescentam com aquilo que vocês são".

Ficando visivelmente agraciados com estas palavras, a dupla acabou por surpreender Goucha com um presente, nomeadamente, uns botões de punho com imagens de cães. O anfitrião adorou e afirmou que iria estreá-los já hoje.

Veja aqui o momento.

