Margarida Corceiro esteve à conversa com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura, na RFM, e quiseram saber se a atriz está solteira.

"Estou solteiríssima. Acho que as pessoas não gostam de me ver solteira e todos os meses tentam arranjar-me um namorado, mas não. Estou mesmo solteira", destacou Margarida Corceiro, tendo acabado também por comentar os rumores que alegavam que estava a viver um romance com José Condessa.

"É mentira. Eu e o Zé somos muito amigos. Estamos muito confusos com estas notícias", garantiu.

Questionada sobre as características que tem de ter o seu próximo namorado, respondeu: "Tem que me fazer rir, tem mesmo que cheirar bem - isso é mesmo um requisito obrigatório - e tem que gostar de gatos".

Veja o vídeo completo na publicação abaixo, onde a atriz confessa ainda que não se importava de "ter um rabinho maior".

