Margarida Corceiro tem vindo a revelar sentir-se muito contente com as gravações dos novos 'Morangos com Açúcar', onde aceitou ser a vilã.

A contracenar com vários jovens da sua idade, a atriz está bem integrada, como mostram as partilhas que tem feito.

Na última, esta quarta-feira, dia 20 de setembro, Margarida surge abraçada a Tomás Taborda, outro dos elementos deste elenco, e na legenda a atriz escreveu: "Gosto muito dele".

Os fãs elogiaram os dois artistas na caixa de comentários.

Ora veja:

