Margarida Corceiro já se encontra em 'terras de sua majestade'. A jovem modelo e atriz partilhou na tarde desta quarta-feira, 11 de janeiro, a primeira fotografia em Londres, Inglaterra.

Devidamente agasalhada com um gorro e um cachecol, Margarida dá conta do "frio" que por lá se faz sentir na legenda da publicação feita no Instagram.

Vale notar que a viagem se deveu à ida de João Félix para o Chelsea, namorado de Margarida Corceiro.

