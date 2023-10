Margarida Corceiro fez questão de marcar presença no desfile do criador Luís Carvalho, que aconteceu no âmbito da Semana da Moda de Lisboa. Na sua página de Instagram, onde conta com mais de 1,6 milhões de seguidores, a jovem atriz e modelo partilhou o visual que elegeu para a ocasião.

Conforme poderá ver pela publicação, Margarida brilhou com um vestido curto, de manga comprida e costas abertas.

O modelo foi conjugado com umas sandálias clássicas de salto alto.

Ora veja:

