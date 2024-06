Depois de ter estado no 'Dois às 10', da TVI, com Daniel Panelo, Margarida Castro declarou-se ao também ex-concorrente do 'Big Brother' numa publicação que fez no Instagram.

Ao mostrar várias imagens de ambos, Margarida Castro citou uma pequena parte do tema 'Bênção' de Mizzy Miles

"Vieste dar cor ao meu mundo, deste amor ao ódio. O teu colo é casa, abraça-me e faz-me morar aí", pode ler-se na legenda das imagens.

De recordar que Daniel Panelo confirmou no 'Dois às 10' que estão juntos e que ainda não houve pedido de namoro (mas vai haver).

