Daniel Panelo e Margarida Castro estiveram esta quarta-feira, dia 26 de junho, no 'Dois às 10', da TVI, e assumiram publicamente que estão juntos.

No entanto, o casal reforçou que enquanto estavam no 'Big Brother' não se envolveram e que esta aproximação amorosa só aconteceu depois de deixarem o reality show da TVI e após o fim do namoro de Panelo com Marlene.

Catarina Miranda - também ex-concorrente do 'BB' - não ficou indiferente e fez questão de se manifestar nas redes sociais, tendo mostrado o seu apoio à 'ex' de Panelo, Marlene.

"Uma mulher que se senta para ouvir falar mal de outra, sabendo que a outra parte está coberta de razão. É só deplorável. Tal como um homem que vai à televisão nacional rebaixar e humilhar quem lhe deu a mão quando ele não era nada é um triste. Foi livramento", começou por comentar.

"Agora rezem, mas rezem muito a todos os santos deste mundo para que é não abra a boca… porque nesse dia a casa vai a baixo", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e nas stories da sua página de Instagram publicou uma fotografia em que aparece com Marlene, e escreveu: "A tua verdade vai ser sempre a minha preferida, porque é a verdade. Conta sempre comigo".

© Instagram