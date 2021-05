Marco Paulo e a SIC "chegaram acordo para uma parceria de longa duração", como revela um comunicado da estação que foi enviado às redações.

Vai ser produzida pelo canal uma série televisiva sobre a vida do cantor português, mas as novidades não ficam por aqui. "Estão previstas participações especiais e regulares de Marco Paulo nos diversos programas da SIC já a partir deste mês de maio e estreará, ainda em 2021, um programa na SIC e SIC Internacional do qual será o rosto", contam ainda na nota.

Sobre tais revelações, Daniel Oliveira, diretor geral de entretenimento, destacou: “Marco Paulo faz parte do património afetivo dos portugueses, é um ídolo da música nacional há várias gerações, tem uma carreira que fala por si e é dotado de uma voz ímpar. Com este passo, a SIC pretende continuar a consolidar o vínculo com a cultura popular portuguesa, valorizando os artistas nacionais e oferecendo conteúdos relevantes e surpreendentes aos nossos espectadores”.

O artista vai estar presente no programa que ocupa as manhãs da SIC, o 'Casa Feliz', já esta quinta-feira, 6 de maio.

