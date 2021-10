Marco Paulo esteve hoje, dia 20 de outubro, à conversa com Diana Chaves e João Baião no programa 'Casa Feliz', da SIC. Questionado como é que estava em termos de saúde, uma vez que venceu uma batalha contra um cancro da mama em abril deste ano, o artista, de 76 anos, referiu que está tudo bem, havendo apenas um coisa que o preocupa.

"Tenho aqui um inchaçozinho que vou tentar resolver brevemente, já falei com a minha médica", afirma, enquanto aponta para a mama direita.

"Era para ter tido ontem uma consulta mas como fui ao Porto não pude. Mas já marquei para depois do concerto ter uma daquelas consultas de rotina. Espero que esteja tudo bem", referiu, mas com um sorriso no rosto.

