Meses depois de ter trocado as alianças com Sara Biscaia, Marco Horácio mostrou aos seguidores da sua página de Instagram um 'teaser' da dança do casamento.

"Sim, a parada está muito alta agora para todos os que pensam em casar", escreveu na legenda das imagens.

"Foi um momento mágico e de alta performance", acrescentou. Veja a publicação abaixo.

De recordar que o casal deu o nó em setembro do ano passado.

