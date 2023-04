"O que um neto faz por uma avó! Se é um sonho dela, torna-se um sonho meu!": foi desta forma que Marco Costa começou por descrever uma fotografia que partilhou na sua página de Instagram. Na imagem, conforme poderá ver de seguida, Alcina Silva, avó do pasteleiro, aparece devidamente preparada para concretizar um dos seus sonhos.

"Tem o sonho de conhecer o Estádio do Dragão. Sou do Sporting, mas tenho a sorte de ter amigos em todos os clubes que me ajudaram a proporcionar este sonho!", fez saber, agradecendo aos seus cúmplices nesta missão.

"O sonho começa agora, parecemos duas crianças no carro. Ela, de 80, feliz por finalmente ir conhecer a casa do seu clube, eu, de 32, feliz por ver a alegria dela (ainda ela nem sabe o que lhe espera)", continua.

"Grato por tudo! Tenho a certeza que hoje será um dia inesquecível", completa.

Leia Também: Marco Costa feliz com nova "profissão": "Os meus clientes confiam em mim"