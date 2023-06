"Como é bom te ver sorrir! Obrigado, minha filha. Esse sorriso carrega-me as baterias nos dias mais difíceis e ilumina-me nos dias mais cinzentos". Esta foram as primeiras palavras de Marco Costa na legenda de uma carinhosa fotografia em que aparece com a filha, Maria Emília, que nasceu em janeiro.

O famoso pasteleiro nunca escondeu o seu desejo em ser pai e agora não podia estar mais 'babado'.

"Sempre sonhei ser pai, mas não tinha ideia - em milhares de sonhos que tive - que iria ser tão bom ter o meu coração nas minha mãos. Amo-te, minha filha", disse na mesma publicação.

Antes de terminar, Marco Costa fez ainda questão de identificar a companheira e mãe da menina, Carolina Pinto.