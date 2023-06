Marco Costa partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma tocante mensagem referente à vida e de como esta passa rápido. Num vídeo, o conhecido pasteleiro começa por contar uma história pessoal. Este revela que durante "tempos" esteve sem conseguir marcar um almoço com um amigo, sendo que este acabou por morrer.

"É impressionante como é que durante meses nem um nem outro conseguimos tempo para almoçar, mas depois naquele dia, naquelas horas, conseguimos tirar um dia inteiro, quase, para estar no velório", lamenta, referindo-se a um outro amigo, que considera como "irmão", que também esteve presente nas cerimónias fúnebres.

"O ser humano é engraçado. Discutimos com vivos, oferecemos flores a mortos, não falamos com quem está vivo, prestamos homenagem a quem morre. Acho que devemos redefinir prioridades, devemos pensar no que andamos aqui a fazer e como o tempo é curto", alerta.

"Tudo passa, a vida é uma passagem", diz, por fim.

