Horas depois de ter sido acusado de promover a "cruel indústria do turismo com animais" pela partilha de fotografias num jardim zoológico privado do Dubai, Marco Costa emitiu um primeiro comunicado no qual sublinhou ter a coragem de ser fiel a si próprio "num mundo que nos quer fiel aos seus padrões". Dadas as proporções da polémica, o pasteleiro achou por bem voltar a falar sobre este caso e, pela primeira vez, pediu desculpas pelo sucedido.

"Após uns dias de reflexão, senti que me devia pronunciar uma última vez sobre este assunto. Dirijo-me às pessoas que gostam de mim, que leram afirmações que não correspondem à verdade. Sempre me pautei por uma boa relação com a Imprensa e com a minha audiência, e quero que se mantenha da mesma forma", começou por dizer Marco.

O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' explicou depois que compreende todas as preocupações de quem o tem criticado. "Quero pedir desculpas sinceras se as minhas ações vos desapontaram ou incomodaram", acrescentou.

Marco agradeceu ainda pelo apoio que tem recebido e deixou claro que as mensagens em causa "significam muito".

"Vejo cada acontecimento como uma oportunidade para aprender, evoluir e tomar decisões informadas. Eu continuo de consciência tranquila, fiel aos meus princípios, valores e causas que defendo. Obrigado a todos pela compreensão. Estamos Juntos", concluiu Marco Costa.

Leia abaixo o comunicado completo.



© Instagram/Marco Costa

