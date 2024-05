Marcello Antony mudou completamente de vida quando trocou o Brasil por Portugal.

A viver no Rio de Janeiro com os cinco filhos, dois deles adotivos, o artista - conhecido galã das novelas brasileiras - tomou a decisão há seis anos, pensando no futuro destes, conforme explicou numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha esta quarta-feira, 8 de maio.

"Senti-me na obrigação, enquanto pai, de lhe poder proporcionar desafios maiores e de protegê-los", sublinhou.

Entretanto, referiu-se a um dos filhos em questão: "O Francisco, que é um filho mestiço, já estava com 16 anos na época, e era abordado por polícias na rua de forma agressiva".

