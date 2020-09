Marcantonio Del Carlo e a mulher, Iolanda Laranjeiro, deram as boas-vindas há pequena Simone no dia 27 de julho. A menina faz hoje, 27 de setembro, dois meses de vida, data que os papás 'babados' assinalaram no Instagram.

"Neste dia, há dois meses atrás, entrei com estas duas lindas miúdas na Clínica que mudou a minha vida. Foi o dia mais incrível da minha vida. Hoje olho para o sorriso lindo da Iolanda e sei que a vida não são dois dias, dois meses, dois anos. A vida é todos os dias maravilhosa de ser vivida ao lado de uma grande mulher. Obrigado Iolanda por tudo. Pela Simone, pela paciência, pelo teu lindo sorriso que a Simone herdou", escreveu o ator.

Por sua vez, Iolanda disse na sua página de Instagram: "Dois meses de Mimo. Uma gota no Para Sempre que temos em frente. Parabéns, doce Simone".

