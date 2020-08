Depois de terem destacado nas redes sociais o momento em que saíram do hospital e levaram a filha para casa, Marcantonio Del Carlo e Iolanda Laranjeiro mostraram aos fãs os primeiros momentos da pequena Simone já no seu lar.

"Finalmente em casa", disse o ator na legenda de uma fotografia em que se pode ver a menina na sala.

De seguida, o pai 'babado' captou um outro momento, durante a noite, onde mostra a companheira a amamentar a pequena Simone.

"As noites têm sido longas cá por casa. Mas a magia instalou-se em cada recanto. As sonoridades passaram a ser outras. No pátio os espanta-espíritos não param de anunciar a brisa que nos refresca aos três neste verão maravilhosamente quente. Lá fora Lisboa está a dormir e parece que não tem hora para acordar. Cá dentro a Iolanda adormece a Simone como se não houvesse amanhã. Daqui a pouco, às quatro, temos choro, leite, e mimo, muito mimo. As madrugadas cá em casa parecem não ter fim. E o bom de tudo isto é que não acabam mesmo nunca. Dorme-se pouco mas vive-se muito, e é tão extraordinário o que estamos a sentir", escreveu.

Por sua vez, Iolanda Laranjeiro publicou no Instagram uma outra fotografia da menina e deixou uma mensagem ao novo coronavírus, como se fosse a bebé a falar, destacando as mudanças que a pandemia trouxe à vida de todos.

"Mr. COVID19, queria só dizer-te que és um chato como não há igual. Eu decidi chegar antes de ti e mesmo assim vieste impedir muita coisa da minha viagem e dos abraços e beijos à minha chegada. Que saibas que está registado e que a vingança se serve fria. Hei-de recuperar todos os colos e mimos que desviaste temporariamente e tu vais ficar sem ficha nenhuma para voltinha extra. Goza os últimos cartuchos que eu estou a gozar os primeiríssimos e tu ficarás apenas nos manuais", lê-se na legenda da imagem.

