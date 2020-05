É com grande expectativa que Marcantonio Del Carlo aguarda o nascimento do primeiro filho, nesta caso filha, fruto do seu relacionamento com Iolanda Laranjeiro. Prova disso foi a mais recente publicação que o artista fez na sua conta de Instagram.

Na imagem que partilhou na plataforma social, o ator surge com um sorriso a abraçar a barriga da mulher, que cresce a cada dia que passa.

"Passo os dias a ouvir a Simone", afirmou na legenda da publicação, que enterneceu os seus seguidores.

Ora veja!

