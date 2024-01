Como Iolanda Laranjeiro disse numa publicação que fez no Instagram, o ano de 2023 foi difícil sobretudo pela despedida do pai e pela separação de Marcantonio Del Carlo. Além disso, no final do ano disse adeus à mãe.

Uma fase triste que levou Marcantonio Del Carlo a recorrer à sua página de Instagram para deixar uma mensagem onde lamenta a partida da mãe de Iolanda e mostra publicamente o seu apoio.

"Hoje é um dia triste. É um dia em que muitos começam a despedir-se da Júlia como fizeram há um ano com o Orlando. Esta fotografia registei há alguns anos onde o sorriso da Iolanda era enorme como sempre foi e é de cada vez que se fala de família. A dela, a nossa com a Simone, e a dos tantos amigos que ela têm", começou por escrever o ator.

"Sim, a Iolanda tem muita, e boa gente que gosta dela, que a ama profundamente. Porquê? Porque é uma mulher grande com todas as letras maiúsculas do seu carácter único. Minha linda miúda de Almada, estamos todos aqui para te dar o ombro e o resto do corpo se quiseres para chorares as lágrimas que certamente irás verter nestes dias, como é teu apanágio. Força, meu amor", acrescentou Marcantonio, que mesmo estando doente em casa, com gripe A, não deixou de dar o seu apoio.

"Eu estou em minha casa a tomar conta da nossa princesa, que ainda há pouco fez questão de me pedir para te dizer que não chorou a tomar o supositório para a febre. 'A mamã vai gostar de saber, não vai papa?' Estas foram as suas palavras. A miúda sai a ti. Eu sou mais piegas como tu sabes e por isso, ontem, no meio do caos que estás a viver, ainda arranjaste tempo para me vir fazer torradas, estender a roupa porque estava sol, e encher a dispensa", contou.

"Tudo enquanto eu suava na cama com esta gripe que tem na primeira letra do alfabeto a sua força. Hoje não estou aí no velório, na vossa incrível Almadense por causa dos 38 graus preocupantes, mas que já baixaram da Simone. Amanhã [dia 6], se tudo correr bem, lá estarei com todos os que te amam como eu para nos despedirmos da tua mãe uma última vez. Até já", completou.

Às palavras, o ator mostrou uma fotografia da mãe da sua filha, Iolanda, com os falecidos pais. Veja abaixo.

De recordar que o ex-casal Marcantonio Del Carlo e Iolanda Laranjeiro tem em comum a pequena Simone, que em julho de 2020.