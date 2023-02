Marc Anthony esteve com a mulher, Nadia Ferreira, na gala do Premio Lo Nuestro 2023, esta quinta-feira, e não passaram despercebidos na passadeira vermelha.

Enquanto posavam para os fotógrafos, o casal, que se prepara para ver nascer o primeiro filho em comum, protagonizou carinhosos momentos com o cantor a acariciar a 'barriguinha' da companheira. Veja este ternurento momento nas imagens da galeria.

De recordar que Marc Anthony casou-se com Nadia Ferreira em janeiro. Além do bebé que está para nascer, o artista é pai dos gémeos Emme e Max, de 15 anos, do casamento passado com Jennifer Lopez, Ariana, de 29 anos, e Chase, da relação com Debbie Rosado, e de Cristian, de 22 anos, e Ryan, de 19, da união com Dayanara Torres.

