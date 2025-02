É caso para dizer que Katia Aveiro aproveitou o fim de semana ao máximo. Na sua página de Instagram - na qual conta com 1,4 milhões de seguidores - a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma escapadinha numa pousada no Rio Grande do Sul.

A empresária, de 47 anos, exibiu a sua (nova) forma física num vestido amarelo, tendo sido alvo dos mais diversos elogios por parte dos fãs.

"Maravilhosa", comentou uma seguidora. "Sempre linda", acrescentou outra.

Veja as imagens na galeria.

Recorde-se que no ano passado Katia Aveiro passou por um processo de emagrecido que a levou a perder dezenas de quilos.

Leia Também: Katia Aveiro feliz no meio da natureza: "A serra conecta-me"