Marante foi o protagonista do programa 'Alta Definição', deste sábado, 9 de julho. O conhecido músico popular lembrou a sua infância pobre passada com o pai, que trabalhava na CP, e com a mãe, que era costureira.

Da mesma forma, o cantor recordou os duros castigos que recebeu do pai quando se portava mal.

"Devia ter seis anos. Foi um dia que nem imaginava que o meu pai fosse a casa. Estava no último ramo da oliveira e por baixo era um género de pedreira, se eu caísse morria, não havia hipótese", explica.

O artista explica que ao vê-lo lá, o pai assobiou para que descesse da árvore.

"Chega a casa, tira o cinto… Até adormeci. Foi um castigo bem dado. Foi, porque não devia ter feito aquilo. Às vezes há castigos que faz com que aprendamos mais não só com as ações, mas também com a própria vida", termina.

Veja o vídeo.

Leia Também: Carlos Santana cancela concertos após desmaiar em palco