Minutos depois de Beatriz Barosa publicar a primeira foto com Manuel Marques (e que veio aumentar os rumores de romance), viu o carinho retribuído com uma declaração de amor que acabou com as dúvidas dos seguidores.

O ator partilhou a mesma foto e na legenda não escondeu estar a viver uma fase "feliz" ao lado de Beatriz. "A imagem da história que estamos a escrever. A imagem da felicidade de estares a meu lado. A banda sonora já tu escolheste e TÃO BEM ('Cinema Paradiso')", escreveu.

Publicação de Manuel Marques© Instagram

Desde que Manuel Marques anunciou a separação de Ana Martins, em junho, correm rumores de que o ator vive um romance com Beatriz Barosa. Os sinais de cumplicidade tornaram-se cada vez mais notórios e esta quinta-feira os atores confirmaram as especulações com as publicações nas respetivas redes sociais.

Manuel Marques e Ana Martins foram casados durante oito anos e são pais de duas meninas - Elisa, de 14 anos, e Inês, de cinco.

