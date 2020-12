O Natal de Manuel Luís Goucha foi celebrado apenas pelo próprio e pelo companheiro, Rui Oliveira. Ora, mesmo sendo poucos, a verdade é que animação não faltou no monte alentejano, lugar que escolheram para celebrar a quadra.

Na sua conta de Instagram, o apresentador da TVI partilhou diversos momentos com os seguidores, mas o que se destacou foi aquele em que cantou uma música dirigida para todos eles.

"Olha que isto correu bem", diz Goucha já no final do vídeo, com um dos seus cães ao colo, o pequeno Monty.

Veja na galeria.

Leia Também: Vídeo. Manuel Luís Goucha mostra detalhes da sua mesa de Natal