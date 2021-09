Depois de mais um dia de trabalho, Manuel Luís Goucha desfrutou do final de tarde com os cãopanheiros, momento que destacou no Instagram.

"É tão raro acontecer isto que é um final de tarde aqui em Sintra, são 19h30, e está céu limpo, um pôr do sol magnifico, uma temperatura muito agradável. E bom eu dedicar uma hora aos cãopanheiros num final de tarde destas", disse o apresentador da TVI no vídeo que publicou na rede social esta terça-feira, 7 de setembro.

