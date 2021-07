"Está tomada a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Continuarei a manter todos os cuidados que são precisos neste momento". Foram estas as primeiras palavras de Cláudio Ramos para descrever tal momento.

Assim como muitas outras figuras públicas, o apresentador da TVI também fez questão de destacar nas redes sociais o momento em que foi vacinado contra a Covid-19.

"Mantenho o elogio que fiz ao processo de vacinação que, ainda que tenha falhas - o que me parece normal numa organização desta dimensão e no tempo que se faz - , mas que se tem mostrado à altura para chegar a todos os lados", acrescentou, terminando a publicação com um apelo.

"Apelaria a que todos tivéssemos mais paciência porque os profissionais fazem o que conseguem para que rapidamente estejamos todos bem. Acreditem! Obrigado e cuidado", completou.

Leia Também: Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos entraram numa desgarrada

Leia Também: "Emocionada... Se dói? Não dói nada perto do que já passámos todos"