Era uma suspeita mas passou a ser, agora, uma certeza. Maluma confirmou no podcast 'Alofoke Radio Show' que se envolveu com Anitta logo após a cantora ter dado início à sua carreira internacional.

O cantor colombiano disse ainda que, na sua opinião, as relações amorosas entre dois artistas "não funcionam".

"Quando aconteceu, inclusive com a Anitta, ela estava a começar a carreira [internacional]. Eu conheci-a e nós gostávamos muito um do outro. No entanto, eu pensava: 'não posso estar com ela. Porque ela faz o mesmo que eu'", explicou Maluma.

"Parece que preciso de ter esse equilíbrio. Uma pessoa que seja o oposto de mim para ajudar-me a manter os pés no chão e para me levar para onde quero ir", concretizou o artista, de 29 anos.

