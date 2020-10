Kate Middleton esteve esta semana na estação de Waterloo, em Londres, a propósito de um projeto de fotografia no qual está envolvida na qualidade de 'juri'. No que diz respeito ao seu visual - cheio de inspirações outonais - foi com um vistoso sobretudo vermelho que deu nas vistas, mas os acessórios também não passaram despercebidos. E neste campo há, inclusive, uma história para contar.

Segundo nota a revista Hello, a mala que escolheu tem um significado especial alusivo ao amor.

Trata-se do modelo Love Letter Bag [mala da carta de amor], da assinatura de Grace Han, e, como o nome sugere, "a forma como fecha é uma ode às cartas de amor do passado, presente e futuro", explica a própria marca.

Sendo Kate Middleton uma 'embaixadora' do estilo romântico, parece que encontrou uma carteira feita à sua medida.

O acessório, contudo, não é acessível a todas as pessoas. Consultando o website da marca é possível ver que custa 1795 libras, aproximadamente, 2000 euros.

