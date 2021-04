Michael Keaton vai voltar a vestir a pele e a usar a capa da icónica personagem Batman. O ator regressa ao papel mais de 30 anos depois de ter dado vida ao super-herói em tramas realizadas por Tim Burton em 1989 e 1992 - 'Batman' e 'Batman Returns', respetivamente.

Agora, Michael Keaton volta a ser Batman no filme 'The Flash'. A informação foi confirmada pelo realizador Andy Muschietti no arranque das filmagens, esta segunda-feira.

O ator norte-americano, de 69 anos, não será contudo o único Batman do filme. Ben Affleck também vai regressar com uma participação especial.

No filme, a justificação para o regresso de Batman prende-se com a decisão de Flash, personagem de Ezra Miller, viajar no tempo para impedir a morte da sua mãe entrando numa outra linha temporal.

'The Flash', que poderá, ao que tudo indica, ignorar a existência de filmes como 'Batman Para Sempre' (1995), com Val Kilmer, e 'Batman & Robin' (1997), com George Clooney, deverá estrear em novembro de 2022.

