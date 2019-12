São muitas as celebridades que lutam contra os efeitos da passagem do tempo e que por isso se submetem a inúmeras intervenções. Melanie Griffith é um claro exemplo desta tendência. A celebridade, que foi casada com Antonio Banderas durante 18 anos, passou por várias mudanças ao longo dos últimos anos e agora está novamente a chamar a atenção pelo mesmo motivo.

A atriz de 62 anos foi 'apanhada' pelos fotógrafos durante um passeio por Beverly Hills. As imagens mostram um rosto diferente quando comparado às últimas aparições públicas que fez.

A imprensa internacional sublinha o facto do nariz de Melanie apresentar diferenças, pelo que uma rinoplastia é uma das possibilidades levantadas.

Veja a foto...

© Reprodução/tikitakas/gtres

