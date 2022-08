De forma a homenagearem não só a amizade mas também as várias parcerias que foram feitas na música, a dupla Maiara e Maraisa lembrou a amiga Marília Mendonça num concerto muito especial esta sexta-feira, dia 26 de agosto, em Barretos, no Brasil.

As gémeas exibiram no palco um vídeo da cantora, que morreu a 5 de novembro de 2021, enquanto cantavam o tema 'Todo Mundo Menos Você', do álbum que as três lançaram juntas.

"Vamos fazer um céu de estrelas bem lindo. Eu acredito que esse momento é de profunda conexão. Eternamente aplaudida por Barretos, Marília", disse Maiara nesse bonito momento.

Recorde que Marília Mendonça morreu aos 26 anos num grave acidente de avião.

