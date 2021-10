Mafalda Sampaio surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com um carinhoso vídeo em que aparece na companhia da filha, Madalena, de três anos. Nas imagens, a menina surge a maquilhar a mãe.

"A Madalena tem três anos e adora este universo cor-de-rosa. Perguntei-lhe se queria gravar um vídeo comigo em que ela me maquilhava, adorou a ideia de me maquilhar mas acho que ainda não entende bem o que é 'gravar um vídeo'! Antes de publicar, mostrei-lhe o resultado final e fartou-se de rir outra vez. Espero que gostem e se divirtam connosco neste momento de mãe e filha", escreveu a influencer na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.

As imagens despertaram desde logo a atenção de muitos seguidores, que ficaram 'rendidos' ao momento ternurento. "Meu Deus, que fofura", comentou a atriz Angie Costa.

