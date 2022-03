Mafalda Sampaio iniciou esta quarta-feira, 23 de março, as gravações do concurso 'Cabelo Pantene - O Sonho', onde é jurada. Nas redes sociais, a criadora de conteúdo assinalou o início do projeto com uma foto de bastidores.

Este é o segundo projeto que a digital influencer abraça em televisão e o primeiro numa estação generalista. Em 2016, participou num programa da MTV, o #MTVitGirls, focado na vida de três criadoras de conteúdo: Bárbara Inês, Mafalda Castro e Mafalda Sampaio.

A nova edição do concurso da TVI tem novamente Luís Borges e Sofia Ribeiro na apresentação. Já o painel de jurados é ainda composto pelo hairstylist Mathieu Dubet, pelo apresentador e jurado Luís Borges, e ainda pela Brand Manager da Pantene, Carolina Jesus.

O vencedor do 'Cabelo Pantene' vai tornar-se no novo embaixador da marca, vai receber o prémio final de 10.000 euros e ainda a oportunidade de pertencer ao universo TVI.



© Instagram

