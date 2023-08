Mafalda Rodiles não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um ternurento retrato do filho mais novo, o bebé António, fruto da relação atual com Gustavo Santos.

"É um amor que se multiplica a cada dia. São 120 dias x 24 horas que passámos juntos. É inexplicável o amor que se sente por um filho, seja ele o primeiro ou o 5.º", confessa.

"Sei que sou uma mãe muito mais feliz hoje e sei que ele é o bebé mais querido e calminho que já conheci, até dá vontade de ter outro", acrescenta em tom de brincadeira.

"Acham que vai ter olhos verdes ou castanhos?", questiona por fim.

Além de António tem dois filhos da anterior relação com o realizador brasileiro Edgar Miranda: Mel, de oito anos, e Martim, de cinco. Já Gustavo Santos é pai de Salvador, de seis anos, e Xavier, de dois, que nasceram do anterior casamento com Sofia Lima.

