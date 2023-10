Mafalda Rodiles foi mãe pela terceira vez no passado mês de abril e usou a sua conta no Instagram este domingo, dia 29, para mostrar como tem crescido o bebé.

O pequeno António, que é o primeiro filho fruto da relação da atriz com Gustavo Santos, mostra-se muito sorridente na fotografia, na qual aparece sentado em cima da cama.

"Já come, já tem um dentinho, já consegue ficar sentado e a roupa deixou toda de servir! É só amor este baby", escreveu a atriz na legenda da foto.

De recordar que tanto Mafalda como Gustavo têm ambos dois filhos frutos de relações anteriores: A atriz é mãe de Mel e Martim, frutos da sua anterior união com o realizador brasileiro Edgar Miranda, e o escritor é pai de Salvador e Xavier, que nasceram do seu casamento com Sofia Lima.

