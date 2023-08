Foi junto de duas carinhosas fotografias que publicou na sua página de Instagram que Mafalda Rodiles contou que o filho mais novo, António, foi à praia pela primeira vez.

"A primeira vez que levámos o António à praia. A primeira vez que sentiu, nos pés, a força do mar, ouviu o barulho das ondas e provou uns grãos de areia. Voltamos sempre aos lugares que nos fazem felizes", escreveu a mamã.

De recordar que o bebé António é fruto da relação de Mafalda Rodiles com Gustavo Santos. Mafalda é ainda mãe de Mel e Martim, do casamento terminado com Edgar Miranda. Por sua vez, Gustavo é também pai de Salvador e Xavier, da anterior relação com Sofia Lima.

