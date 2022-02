Mafalda Rodiles usou a sua conta de Instagram para deixar uma mensagem ao comediante brasileiro Fábio Porchat, que se prepara para fazer uma série de espetáculos aqui em Portugal.

Tendo isto em conta, a atriz não resistiu em deixar uma mensagem ao humorista através de um vídeo, onde fala com sotaque brasileiro.

"Oi Fábio, tudo bem? Daqui é a Ritinha, a sua primeira namorado, espero que se lembre.

(...) Estou a morrer de saudades, já não nos vemos há uns seis anos, mas mesmo assim vou ver o stand up, porque é o melhor que já vi na minha vida", refere.

Recorde-se que Mafalda teve a oportunidade de trabalhar com Porchat em 2014 no filme 'O Meu Passado Me Condena’. A artista participou ainda em alguns episódios da 'Porta dos Fundos'.

