Mafalda Rodiles usou a sua conta no Instagram para apoiar o companheiro, Gustavo Santos, que lançou recentemente um novo livro intitulado 'O Último Testamento'. Na mesma publicação, a atriz salientou ainda o facto de a obra ser dedicada ao filho que o casal tem em comum, António, que nasceu em abril deste ano.

"António, um dia vais abrir este livro (tão especial) e vais descobrir que o teu pai o dedicou a ti, quando ainda estavas na minha barriga. Muito orgulho em ti, meu amor, por seres exatamente quem és", escreveu Mafalda na legenda das fotografias.

Recorde-se que o casal assumiu a relação em maio do ano passado. Além do filho que têm em comum, Mafalda Rodiles é ainda mãe de Mel, de sete anos, e de Martim, de quatro, frutos do seu anterior casamento com Edgar Miranda. Já Gustavo Santos é pai de Salvador, de seis anos, e Xavier, de três, que nasceram da relação com Sofia Lima.

Leia Também: Gustavo Santos tem novo livro e é apoiado por Mafalda Rodiles. "Orgulho"