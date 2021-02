Mafalda de Castro chamou a atenção para as parecenças físicas com o namorado, Rui Simões, numa publicação recente na sua página de Instagram. Uma pequena reflexão que chamou a atenção dos milhares de seguidores.

"Às vezes acho que somos demasiado parecidos para não sermos irmãos ou primos. Até porque também tenho Simões no nome...mas depois tento não pensar muito nisso porque seria estranho", referiu na legenda de uma fotografia dos rostos de ambos.

Vale recordar que Mafalda de Castro e Rui Simões conheceram-se nos bastidores do 'Big Brother 2020' e assumiram o namoro em agosto do ano passado. Esta foi a primeira relação que a apresentadora da TVI tornou pública após o término com Ivo Lucas.

Clique na galeria e veja os momentos mais amorosos que o casal partilhou nas redes sociais.

