Dinorah Santana perdeu a paciência que sempre teve com Dani Alves. A primeira mulher do ex-jogador do Barcelona e mãe dos seus dois filhos mais novos deu uma entrevista ao programa de televisão 'Cuatro Al Día' e não foi nada meiga com as palavras que usou para falar do antigo companheiro.

"Para mim, ele não existe. Para mim, morreu. Sempre baixei a cabeça, nunca fiz espetáculo, nunca fiz escândalos", sublinhou Dinorah, garantindo que terá outra postura a partir de agora.

No primeiro momento em que o jogador foi acusado de ter violado uma mulher numa discoteca, Dinorah manteve-se do lado de Dani Alves e chegou a dar entrevistas com base em sugestões enviadas pelo próprio Dani Alves. "Ninguém me pressionou, mas fi-lo para ajudar o pai dos meus filhos. Ele usou-me até ter sido útil para ele", atirou.

Dinorah até aceitou mudar-se para Barcelona com os filhos para incentivar o Tribunal a dar liberdade condicional a Dani Alves, contando que esse gesto provaria que não existia perigo de fuga. "Eles pediram-nos para nos mudarmos e nós fazê-lo. Procurei uma escola para os miúdos, tenho até provas. Quando estávamos na prisão e lhe negaram-lhe [o pedido de liberdade condicional] ele deixou de dar sinal", relata agora a primeira mulher do jogador brasileiro.

As críticas de Dinorah Santana são mais que muitas, sendo que foi até, nesta entrevista, destacado o que sentem os dois filhos de ambos. "Ser filho de um alegado violador é algo muito desagradável. Quero que ele desapareça da minha vida", rematou.

