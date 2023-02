Dona Déa almoçou com o companheiro do filho e com os pequenos Romeo e Gael.

A mãe do falecido Paulo Gustavo encontrou-se com o companheiro do filho, Thales Bretas, e os netos Romeu e Gael para um almoço em família, este sábado, dia 4 de fevereiro. Dona Déa não tardou a destacar este momento especial na sua página de Instagram. "Almoço para matar saudades de vocês, amores de vovó Déa. A vovó Déa e tia Juju amamos-vos muito", escreveu na legenda de algumas imagens deste encontro único. Veja as fotografias na galeria. A revista Quem relata que Thales Bretas está neste momento solteiro, depois de ter namorado com Silva, que foi a primeira relação assumida do médico após a morte de Paulo Gustavo, em maio de 2021.









