Manuel Luís Goucha recebeu no seu novo programa das tardes da TVI um convidado muito especial, o seu marido, Rui Oliveira. Pela primeira vez, o apresentador entrevistou o companheiro e deu ao público a oportunidade de ficar a conhecer um pouco mais sobre o homem por quem vive apaixonado há 21 anos.

Tratou-se de uma conversa emotiva, na qual Goucha aproveitou para fazer ao marido um agradecimento especial.

"Há uma coisa que tenho de te agradecer. Tu tens muito cuidado com a minha mãe", disse o apresentador, que para melhor explicar as suas palavras resolveu tornar público um episódio em que a mãe, Maria de Lourdes Sousa, de quase 98 anos, enfrentou um problema de saúde grave.

"Há uns anos, a minha mãe passou por uma fase em que deixou de andar e foste tu que a obrigaste e a puseste a andar. És muito generoso com a minha mãe", contou ainda Manuel Luís Goucha, sem divulgar outros detalhes sobre o problema de saúde a que se referia.

"Fiz o que devia ter feito", reagiu Rui Oliveira, que diz tratar a mãe do marido com o mesmo carinho com que esta o trata a si.

