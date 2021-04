Manuel Luís Goucha recebeu esta quinta-feira, dia 29, no sofá do seu programa das tardes da TVI Gonçalo Quinaz e a sua mãe, Fátima.

O apresentador aproveitou a ocasião, em que ambos falaram sobre a grande ligação que os une desde sempre, para questionar Fátima sobre a forma aguerrida como lidou com a última participação do filho no reality show 'Big Brother - 'Duplo Impacto'.

A mãe de Gonçalo Quinaz explica que sofreu muito fora da casa com os comentários maldosos e insultuosos sobre o filho, mas garante que se arrepende de ter ido gritar para a porta da casa do 'BB' na Ericeira.

Questionada por Goucha se não teria também ela chamado "nomes feios" a uma concorrente do formato, no caso Joana Albuquerque, Fátima reagiu: "Não, não chamei nomes feios a ninguém".

"Nem à Joana?", votou a questionar o apresentador. "Não chamei nomes diretamente a ninguém. Eu simplesmente fui à Ericeira, muito a quente e hoje, à distancia, arrependo-me. Estava mesmo muito nervosa com a situação porque não gostei de uma situação que ele estava a passar lá dentro", refere, dando conta de que na sua opinião estariam a tentar passar uma imagem do filho que não correspondia à verdade.

