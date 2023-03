Completam-se hoje 44 dias desde que o ator brasileiro Jefferson Machado Costa desapareceu sem deixar rasto.

A mãe do artista, cujo último trabalho em televisão foi na série 'Reis', da Record, fez um apelo às autoridades, notando que até ao momento não foram encontradas pistas.

“Eu suplico para as pessoas, se alguém tiver informação, por favor, não precisa se identificar porque às vezes as pessoas têm medo, viram alguma coisa, sabem do paradeiro", pediu Maria Das Dores Machado durante uma entrevista ao Fofocalizando

"Por favor, gente, eu suplico a vocês, é uma mãe desesperada atrás de um filho que some misteriosamente", completou.

Vale notar que o desaparecimento aconteceu no Rio de Janeiro. A família do ator, por seu turno, vive em Santa Catarina.

