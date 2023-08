Madonna escolheu Portugal para celebrar o seu 65.º aniversário. A revelação foi feita pelo programa 'TVI Extra', na madrugada desta quarta-feira, dia 16 de agosto.

O formato avançou ainda com mais detalhes exclusivos. A festa contará com 65 amigos e será "calma", tendo em conta o facto de a cantora, no passado mês de junho, ter sofrido uma "infeção bacteriana grave" que a levou a estar internada durante alguns dias.

No grupo de pessoas que irão festejar com Madonna vão estar dois portugueses, sublinhou ainda Flávio Furtado.

Esta terça-feira, dia 15 de agosto, Madonna revelou encontrar-se em Portugal, tendo por cá festejado o 23.º aniversário do filho, Rocco Ritchie.

