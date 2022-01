Madonna viveu este fim de semana com os filhos um momento especial. A cantora, de 63 anos, levou os filhos ao parque temático Six Flags Magic Mountain, no norte de Los Angeles, Califórnia, para juntos celebrarem o aniversário de Mercy James.

A filha da rainha da pop completou 16 anos e a visita ao parque foi o seu presente.

Na sua conta oficial de Instagram, Madonna revelou um vídeo onde mostra os melhores momentos da família no local.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna)

Madonna, recorde-se, é ainda mãe de Lourdes Maria, de 25 anos, Rocco, de 21, David Banda, de 16, e das gémeas Stelle e Estere, de nove.

Leia Também: Madonna deixa-se fotografar ao lado do namorado em saída para jantar