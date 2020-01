Madonna já foi ao Coliseu dos Recreios inspecionar a sala de espetáculos onde atua no próximo domingo, dia 12, data em que inicia a etapa europeia da digressão internacional "Madame X tour", que iniciou no dia 17 de setembro, em Nova Iorque, nos EUA. A cantora norte-americana, a recuperar de um problema de saúde que a forçou a parar, publicou nas redes sociais um vídeo filmado no interior no recinto localizado na rua das Portas de Santo Antão durante a visita.

Entre os dias 12 e 23, Madonna atua na emblemática sala de espetáculos da capital, inaugurada em 1890. Recebida por membros da equipa de produção da empresa Live Nation, responsável pela montagem do palco e dos sistemas de luz e som, a artista fez, de imediato, um aviso. "É melhor não me perguntarem como é que eu estou", pediu. A digressão de promoção do disco "Madame X", gravado durante a estadia em Portugal, faz uma homenagem ao fado nacional.