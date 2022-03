Madonna foi fotografada com o filho, Rocco Ritchie, na noite de sábado. O Page Six não tardou a destacar as imagens, referindo que estas são "raras fotos sem filtros do Instagram".

Mãe e filho foram vistos a sair do Harrys Bar, em Londres, com a cantora, de 63 anos, a usar uns óculos de sol, camisola de gola alta e calções, todos de cor preta. A artista completou o visual com um longo casaco também preto, botas com tachas, collants escura, um cinto vermelho e uma mala Commes des Garcons.

O filho de Madonna - fruto do casamento terminado com Guy Ritchie - surgiu igualmente elegante com um fato cinzento, gravata preta e sapatos castanhos.

Leia Também: Aos 63 anos, Madonna volta a dar nas vistas com fotos em lingerie